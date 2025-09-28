‘लश्कर-ए-तैयबा, हमास...’: केरल के छात्र ने परीक्षा पत्र में आतंकी समूहों के नाम लिखे, हथियारों के बनाए चित्र, जांच जारी
By रुस्तम राणा | Updated: September 28, 2025 15:28 IST2025-09-28T15:28:15+5:302025-09-28T15:28:15+5:30
कन्नूर, केरल: केरल पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने नौवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र की पुस्तिका में कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के नाम लिखने और हथियारों का रेखाचित्र बनाने के बाद जांच शुरू की।
यह घटना हाल ही में कन्नूर जिले के एक सरकारी स्कूल में आयोजित मध्यावधि परीक्षा के दौरान सामने आई। छात्र ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हमास और हूती जैसे आतंकवादी समूहों के नाम, बंदूकों, गोलियों और तलवारों के चित्रों के साथ लिखे थे। ये नाम उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर छोटे और बड़े अक्षरों में सावधानीपूर्वक लिखे गए थे।
शिक्षकों ने देखा कि छात्र ने परीक्षा के शुरुआती 15 मिनट में ही प्रश्नपत्र पुस्तिका में कुछ लिखना शुरू कर दिया था, जबकि अन्य छात्र प्रश्न पढ़ रहे थे। ध्यान से पढ़ने और प्रश्नों के सही उत्तर देने के निर्देशों के बावजूद, छात्र असंबंधित विषयवस्तु लिखता रहा।
शिक्षक ने उत्तर पुस्तिकाएँ इकट्ठा करते समय सबसे पहले इन लेखन और चित्रों पर ध्यान दिया। फिर प्रधानाध्यापक और अन्य कर्मचारियों से इस मामले पर चर्चा की गई, जिसके बाद छात्र के अभिभावकों को बुलाया गया। बाद में घटना की जाँच के लिए पुलिस को सूचित किया गया।