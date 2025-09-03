माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर फिर लैंडस्लाइड, कोई हताहत नहीं
By संदीप दाहिमा | Updated: September 3, 2025 18:28 IST2025-09-03T18:28:06+5:302025-09-03T18:28:13+5:30
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बुधवार को भूस्खलन हुआ जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तीर्थयात्रा पहले से ही स्थगित है।
Landslide Again in Vaishno Devi: जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर बुधवार को भूस्खलन हुआ जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तीर्थयात्रा पहले से ही स्थगित है। भारी वर्षा और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तौर पर अधिकारियों के आवास भी खाली करा दिए गए हैं। भूस्खलन मार्ग के सम्मार पॉइंट पर हुआ, जिससे मंदिर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहां कोई तीर्थयात्री नहीं था। मलबा हटाने के प्रयास जारी हैं। बुधवार को नौवें दिन भी तीर्थयात्रा स्थगित रही, जिससे श्रद्धालुओं के नहीं होने के कारण कटरा आधार शिविर सूना रहा।
#माता_वैष्णो_देवी की तीर्थयात्रा आज लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही। लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरों ने तीर्थयात्रियों के मार्ग को असुरक्षित बना दिया है, जिसके कारण यात्रा रोक दी है।#VaishnoDeviYatra#Jammupic.twitter.com/Bh58INXYCV— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 2, 2025
माता रानी के यात्रा मार्ग पर हुई लैंडस्लाइड का मलवा रास्ते से हटा दिया गया है, मगर यात्रा पर अभी भी बंद है किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा l🙏😢#MaaVaishnoDeviYatra#JammuKatra— Pankaj Singh 🚩 (@pankajs89796129) August 29, 2025
Video by : Ayush Maurya (Banaras)
👇 pic.twitter.com/aZzRVgkTKU