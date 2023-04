नौकरी के बदले जमीन घोटाला: रांची के उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ कसा ईडी का शिकंजा, झारखंड-बिहार समेत कई ठिकानों पर छापेमारी

Highlights गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय बिहार जमीन घोटाले में छापेमारी कर रही है ईडी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के घर छापेमारी कर रही है जमीन घोटाले में मामले में ईडी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

रांची:बिहार में हुए चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता ही जा रही है। एक के बाद एक देश के कई राज्यों में केस के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है।

इस बीच गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी छवि रंजन के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

गौरतलब है कि ईडी की टीम बिहार में हुए नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आईएएस छवि रंजन के घर छापेमारी कर रही है। जमीन घोटाले में मामले में ईडी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में दो स्थान, बिहार में एक और झारखंड के जमशेदपुर और रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है।

ED raid underway against IAS officer Chhavi Ranjan, at multiple locations in West Bengal, Bihar, and Jharkhand in connection with a land scam case. Two locations in West Bengal, one in Bihar & rest in Jamshedpur and Ranchi: ED



Chhavi Ranjan was Deputy Commissioner of Ranchipic.twitter.com/ZCxtdXGzmE