नौकरी के बदले जमीन घोटाला: तेजस्वी यादव से सीबीआई ने की पूछताछ, बहन मीसा भारती पर ईडी ने कसा शिकंजा

Highlights तेजस्वी यादव से शनिवार को सीबीआई ने की पूछताछ तेजस्वी यादव का कहना वह लड़ने के लिए तैयार है और वह जीतेंगे नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी मीसा भारती से भी आज पूछताछ करेगी

नई दिल्ली: बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ की है। शनिवार को तेजस्वी यादव नई दिल्ली स्थिति सीबीआई दफ्तर पहुंचे जहां उन्होंने मामले से जुड़े कई सवालों का उन्होंने सामना किया। इस बीच डिप्टी सीएम ने कहा, "हमने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे।"

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेश एजेंसियों के साथ सहयोग किया है लेकिन देश में स्थिति ये हैं कि यह बहुत कठिन हो गया है। हमने अब इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया और हम जीतेंगे।

#WATCH | Delhi: We have always cooperated with the agencies but the situation in the country is that it has become very difficult to fight but we have decided to fight against this and we will win: Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/3loMPAW0Ba