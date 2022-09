Mission 2024: सोनिया गांधी से मिलने नीतीश संग दिल्ली पहुंचे लालू यादव, कहा- मोदी को सत्ता से उखाड़ फेकेंगे

Highlights लालू ने कहा- हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं नीतीश और लालू 25 सितंबर को सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात अमित शाह के 'जंगलराज' वाले बयान पर राजद प्रमुख ने भाजपा नेता पर बोला हमला

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर शनिवार को लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने दिल्ली पहुंचने पर कहा, "नीतीश कुमार और मैं सोनिया गांधी से मिलेंगे। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हाँ, हम उन्हें (भाजपा) उखाड़ देंगे। मुझे कितनी बार यह कहने की ज़रूरत है?" जब उनसे पूछा गया कि क्या वे 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे?

वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अमित शाह परेशान हैं। वहां (बिहार) से उनकी सरकार का सफाया हो गया। 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है। तो, वह इधर-उधर भाग रहे हैं और कह रहे हैं "जंगल राज" और वह सब। गुजरात में रहते हुए उन्होंने क्या किया? जब वे थे तब जंगल राज था।

