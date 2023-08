राजद प्रमुख लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील, जानें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights लालू को कैसे बीमार रखा जाए और जेल में कैसे बंद किया जाए। लालू की तबीयत ठीक है तो इससे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? इंडिया के लोग एक साथ एक बैनर तले आए तो भाजपा के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई।

Lalu Yadav: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जमानत को रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई ने कोर्ट में दलील दिया है कि लालू पूरी तरह से ठीक हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। जिसपर लालू के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाल में उनका किडनी टांसप्लांट हुआ है और वे बीमार हैं। इसी बीच लालू की बेल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

Fodder scam convict Lalu Yadav is roaming out on bail and seen playing badminton, while simultaneously claiming in court that he is in poor health.



Liar of the highest order. pic.twitter.com/3lHzfkdjU5