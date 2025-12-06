लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

By एस पी सिन्हा | Updated: December 6, 2025 16:19 IST2025-12-06T16:17:49+5:302025-12-06T16:19:11+5:30

तेज प्रताप या उनके प्रतिनिधियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Lalu Prasad Yadav's elder son Tej Pratap Yadav owes ₹356000 electricity connection private residence active last 3 years despite outstanding amount | लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू

file photo

Highlightsबिजली विभाग तेज प्रताप यादव को नोटिस भेजने की तैयारी में है।ऐसे में इसका बिल 3 लाख 56 हजार रुपये हो गया।प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है और नोटिस भी भेज दिया गया है।

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के नाम पर बिजली बिल का एक मामला सामने आया है। पटना के बेऊर इलाके में तेज प्रताप के निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू है। बिजली विभाग के मुताबिक यह राशि 3 लाख 56 हजार रुपये से अधिक है, जो 2022 में आखिरी भुगतान के बाद जमा नहीं हुई है। बिजली विभाग के नियमों के अनुसार 25 हजार रुपये से ज्यादा बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है। अब बिजली विभाग तेज प्रताप यादव को नोटिस भेजने की तैयारी में है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज प्रताप के आवास का औसतन मासिक खपत 500 यूनिट है, जो उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को दर्शाती है। बिजली विभाग के अनुसार तेज प्रताप यादव का यह कनेक्शन 2018 से सक्रिय है, लेकिन 2022 के बाद कोई भुगतान जमा नहीं कराया गया। ऐसे में इसका बिल 3 लाख 56 हजार रुपये हो गया।

जिसके बाद अब विभाग ने साफ कर दिया है कि यह राशि हम वसूल कर ही रहेंगे। उल्लेखनीय है कि तेज प्रताप को सरकारी आवास मिला हुआ था, फिर भी वे अपने निजी मकान का उपयोग करते रहते हैं। बेऊर जेल के निकट स्थित यह आवास उनकी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ माना जाता है।

विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान भी यह कनेक्शन पुराने मीटर पर ही चला रहा, इसकी वजह से यह मामला अब सवालों के घेरे में है। एक लोकप्रिय नेता होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही से उनकी छवि पर असर पड़ रहा है। विभाग ने रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है और नोटिस भी भेज दिया गया है।

इसके बाद कनेक्शन काटने को लेकर भी कदम उठाया जाएगा। विभाग के लोगों का कहना है कि तेज प्रताप से यह रिकवरी हर हाल में की जाएगी। इस मामले पर तेज प्रताप या उनके प्रतिनिधियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Web Title: Lalu Prasad Yadav's elder son Tej Pratap Yadav owes ₹356000 electricity connection private residence active last 3 years despite outstanding amount

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BiharPatnatej pratap yadavबिहारपटनातेज प्रताप यादव