"लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चला", लालू ने चुटीले अंदाज में जीता जनता का मन, भीड़ में लगा जोर का ठहाका

पटना: बिहार के सासाराम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा शुरू किए गए मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान भीषण गर्मी और उमस के बीच भीड़ को संबोधित करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जब माइक संभाला तो वो वही पुराने लालू दिखे। अपने चुटीले, व्यंग्यात्मक, जनसभा में बोलते हुए और भीड़ की नब्ज़ को पहचानते हुए अपनी बात बोल दी। अपने चिर-परिचित अंदाज़ में लालू यादव ने भोजपुरी गाने की एक लाइन "लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चला" का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को ऐसा झटका देंगे कि वे दूर भाग जाएंगे। भीड़ में ठहाके गूंज उठे।

रैली’ में बैठे-बैठे लालू यादव ने तकरीबन डेढ़ मिनट के भाषण में लहरिया लूट लिया। लालू ने जब माइक थामा तो जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए।

अपने संबोधन के दौरान लालू यादव ने मंच से “राहुल गांधी ज़िंदाबाद”, “मल्लिकार्जुन खड़गे ज़िंदाबाद” और “तेजस्वी यादव ज़िंदाबाद” के नारे भी लगाए, और जनता से अपील की कि भाजपा को सत्ता से हटाना अब समय की मांग है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वोट चोरों को हटाइए, भाजपा को भगाइए और इंडिया गठबंधन को जिताइए। लालू ने यह भी कहा कि यह केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर भाजपा को हराएं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। इस रैली के माध्यम से महागठबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए वे पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं।

बता दें कि राजनीति के मंच से लालू यादव जब भाषण देते हैं तो उनकी भाषण शैली किसी चुनावी ‘टॉनिक’ से कम नहीं मानी जाती। सासाराम में उन्होंने जनता के साथ-साथ मंच पर बैठे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी चमक ला दी। लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चला, लालू के इस छोटे भाषण से ने केवल जनता में उत्साह भर दिया, बल्कि राहुल गांधी के चेहरे में भी रौनक आया। बगल में बैठे राहुल गांधी, मल्लिर्जुन खडगे और राजद नेता तेजस्वी यादव भी हंसने लगे।

