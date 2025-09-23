Kuttu Ka Atta: जहाँगीरपुरी में कुट्टू का आटा खाने के बाद बेचैनी, 150-200 लोग उल्टी की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड पहुंचे

September 23, 2025

Kuttu Ka Atta: जहाँगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाकों से लगभग 150-200 लोग उल्टी की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे।

नई दिल्लीः नवरात्र चल रहा है। इस बीच दिल्ली में एक मामला सामने आया है। 23 सितंबर को सुबह 6.10 बजे पुलिस स्टेशन जहाँगीरपुरी को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं। बीजेआरएम अस्पताल में पूछताछ करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशेष यादव ने बताया कि जहाँगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाकों से लगभग 150-200 लोग उल्टी की शिकायत लेकर आपातकालीन वार्ड में आए थे। तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय दुकानदारों, विक्रेताओं और निवासियों को बीट स्टाफ और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की सूचना खाद्य विभाग को भी दे दी गई है। दिल्ली सरकार के आलाधिकारी ने पड़ताल करना शुरू कर दिया।

बीजेआरएम अस्पताल में पूछताछ करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशेष यादव ने बताया कि सभी को प्राथमिक उपचार दिया और हालात स्थिर है। सभी को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने हंगामा किया और दुकानदारों को घेराव किया।

