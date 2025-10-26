Kurnool Bus Fire Tragedy: आग लगने वाली स्लीपर बस के ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार, जिसमें हो गई थी 20 लोगों की मौत

यह घटना रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल में गंभीर कमियों को उजागर करती है, जिसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। हादसे का शिकार हुई डबल-डेकर बस के ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Kurnool Bus Fire Tragedy: एक बस ड्राइवर द्वारा लाइसेंस पाने के लिए जाली एकेडमिक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल और एक शराबी मोटरसाइकिल सवार के लापरवाह फैसले की वजह से आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक भयानक आग का हादसा हुआ, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। यह घटना रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल में गंभीर कमियों को उजागर करती है, जिसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं।

हादसे का शिकार हुई डबल-डेकर बस के ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला कि लक्ष्मैया, जिसने सिर्फ़ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, उसने जाली 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। लाइसेंसिंग नियमों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवरों के लिए कम से कम 8वीं क्लास तक की पढ़ाई ज़रूरी है, फिर भी ऐसे नियमों का अक्सर जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके उल्लंघन किया जाता है।

शुक्रवार शाम को, कुरनूल में चिन्ना टेकुरु के पास दो मोटरसाइकिल सवारों का एक्सीडेंट हो गया। उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस टक्कर में मोटरसाइकिल चलाने वाले शिवा शंकर की मौत हो गई। उसके साथ बैठे एरी स्वामी को चोटें आईं। एक्सीडेंट के बाद, एरी ने शिवा शंकर की बॉडी को सड़क के किनारे खींचा और देखा कि उसकी मौत हो गई है। 

इससे पहले कि वह मोटरसाइकिल को सड़क से हटा पाता, एक बस ने उसे टक्कर मार दी और उसके ऊपर से निकल गई। मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई। इसके बाद, बाइक के फ्यूल टैंक में आग लग गई, शायद रगड़ की वजह से। इससे एक बड़ी आग लग गई जिसने डबल-डेकर बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में 19 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग इमरजेंसी एग्जिट से सुरक्षित बाहर निकल गए।

