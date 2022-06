Kurla Building Collapse Incident: कुर्ला में चार मंजिला इमारत गिरने से 14 की मौत, 15 अन्य घायल, 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

Highlights चार को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और नौ को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। आधी रात से अब तक 23 लोगों को मलबे से निकाला गया है। घायलों को घाटकोपर तथा सायन के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

मुंबई: मुंबई के कुर्ला में कल रात एक चार मंजिला इमारत गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, 12 लोगों को बचा लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुर्ला इमारत ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों ने कहा कि नाइक नगर सोसाइटी में स्थित इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जबकि एक अन्य हिस्से को भी खाली करा लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि आधी रात से अब तक 23 लोगों को मलबे से निकाला गया है। चार को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और नौ को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

