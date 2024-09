Highlights Kulgam encounter: पुलिस अधिकारी ने चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। Kulgam encounter: आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। Kulgam encounter: देवसर इलाके के आदिगाम गांव में गोलीबारी शुरू हो गई।

Kulgam encounter: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगाम देवसर गांव में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में शुरू में सेना के तीन जवानों और कश्‍मीर पुलिस के एएसपी रैंक के अधिकारी समेत पांच सैनिक जख्‍मी हो गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि देवसर गांव में सुरक्षा बलों ने दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उन्‍होंने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की ओर तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है।

#WATCH | Kulgam, J&K | Updated visuals of encounter between security forces and terrorists in Adigam Devsar area. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/qcyWCNISME

#BREAKING: Four Indian Army personnel and 1 J&K Police ASP injured in the ongoing encounter with terrorists at Adigam Devsar area of Kulgam in South Kashmir. Gunfight is underway since early morning. J&K Police, Indian Army and CRPF are on the job. More details are awaited. pic.twitter.com/aqUhvh9MIk