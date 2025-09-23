कोलकाता भारी बारिशः दुर्गा पूजा से पहले कई इलाका जलमग्न, 5 की मौत, ट्रेन और मेट्रो रेल सेवाएं बाधित, वीडियो

Highlights यातायात, सार्वजनिक परिवहन और दैनिक गतिविधियां ठप हो गयीं। जलभराव के कारण शहर और उपनगरों में ट्रेन और मेट्रो रेल सेवाएं बाधित हुईं। बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और शहर में कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया।

कोलकाताः मंगलवार को कोलकाता और आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। मूसलाधार बारिश के बीच पाँच लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई, जिससे दुर्गा पूजा समारोह से कुछ ही दिन पहले हुई बारिश का गंभीर असर उजागर हुआ। तस्वीरों में शहर के बड़े हिस्से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया है और सड़कें पानी में डूब गई हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर भारी बारिश के कारण जनजीवन लगभग ठप हो गया है।

Kolkata experienced a cloudburst 300 mm of rainfall in just 3 hours, resulting in devastating floods. Fun fact: there was no warning from Meteorological officers 😭pic.twitter.com/qVxNL3YWfv — 🚨Indian Gems (@IndianGems_) September 23, 2025

भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे यातायात, सार्वजनिक परिवहन और दैनिक गतिविधियां ठप हो गयीं। अधिकारियों ने बताया कि पटरियों पर जलभराव के कारण शहर और उपनगरों में ट्रेन और मेट्रो रेल सेवाएं बाधित हुईं। आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और शहर में कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया।

VIDEO | West Bengal: Rains battered Kolkata overnight, leading to widespread waterlogging in both northern and southern parts of the city. North Kolkata recorded 200 mm of rainfall, while South Kolkata received 180 mm.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/Y8aFgnUZVn — Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2025

ब्लू लाइन (दक्षिणेश्वर-शहीद खुदीराम) के मध्य भाग में विशेष रूप से महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोबर स्टेशनों के बीच भारी जलभराव की सूचना मिली है, जिसके कारण इस खंड पर सेवाओं को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मेट्रो रेलवे कोलकाता के एक प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशनों के बीच सुबह से ही सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिणेश्वर और मैदान स्टेशनों के बीच संक्षिप्त रूप से सेवाएं चलाई जा रही हैं।’’

Massive Rains in #kolkata since the last 3 hours! Major areas #flooded like never before. Heavy spell of #Rainfall in the city right before #DurgaPuja

Stay safe everybody!#cyclone#cloudburstpic.twitter.com/VUuoQkkxgC — Murtaza Khambaty (@MurtazaKhambaty) September 22, 2025

उन्होंने कहा कि जल्द ही सामान्य सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पटरियों पर पानी भर जाने के कारण सियालदह दक्षिण खंड में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है, जबकि सियालदह उत्तर और मुख्य खंड में अस्थाई सेवाएं चलाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण पटरियों पर पानी भर जाने से पूर्वी रेलवे के हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों के लिए ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि चितपुर यार्ड में जलभराव के कारण सर्कुलर रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है। भारी बारिश और सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है।

Unbelievable scenes from Ballygunge Phari near Birla Mandir.

In the last 20 years I’ve never seen flooding like this in this area.



Climate, drainage or sheer negligence #Kolkata#KolkataRain#Floodpic.twitter.com/6mOZlL5saT — Surajit (@surajit_ghosh2) September 23, 2025

सार्वजनिक परिवहन की कमी और यातायात जाम के कारण कार्यालय जाने वालों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। शहर में और अधिक बारिश होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अनुसार, शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज्यादा रही। गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिलीमीटर बारिश हुयी, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई। कालीघाट में 280 मिमी, तोपसिया में 275 मिमी, बल्लीगंज में 264 मिमी, जबकि उत्तरी कोलकाता के थंटानिया में 195 मिमी बारिश हुयी।

विभाग ने कहा कि बुधवार तक दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उसने कहा कि 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

Web Title: Kolkata under water as heavy rain cripples city ahead of Durga Puja, 5 dead knee-deep water and traffic paralysed see video