Kolkata Rape-Murder Case: केस में आया नया मोड़, अब TMC सांसद सुखेंन्द्र शेखर तलब, किया बड़ा दावा..

Kolkata Rape-Murder Case:कोलकाता रेप-मर्डर केस में जैसे-जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे-वैसे पर्दा खुलता जा रहा है, ऐसे में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) से सांसद सुखेन्द्र शेखर रॉय को तलब किया। पुलिस ने बताया कि सांसद रेजिंडेंट डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसका आरोप लगाया गया। गौरतलब है कि सांसद ने जो दावा किया है, उसके तहत वो कोलकाता पुलिस की जांच पर प्रश्रन उठाते हुए नजर आ रहे हैं।

सुखेन्द्र शेखर रॉय ने दावा किया था कि 9 अगस्त को पीड़िता का शव मिलने के तीन दिन बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज यानी उसी घटना स्थल पर पुलिस के एक डॉग स्क्वाड भेजा गया था।

यह समन कोलकाता पुलिस द्वारा अभिनेता से नेता बने और भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और दो डॉक्टरों - कुणाल सरकार और सुबर्नो गोस्वामी को घटना के बारे में गलत सूचना देने पर नोटिस जारी करने के ठीक बाद उन्हें ये समन सौंपा है।

75 वर्षीय सांसद ने बमुश्किल 12 घंटे पहले जांच के संचालन पर गंभीर सवाल उठाए थे और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के दोनों पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग करते हुए मामले से निपटने पर अपना असंतोष व्यक्त किया था।

#BigBreaking: #TMC Rajya Sabha MP Sukhendu Sekhar Roy summoned by #Kolkata Police, asked to appear before police today at 4pm.



Earlier, he had tweeted seeking custodial interrogation (arrest) Kolkata Police commissioner Veenit Goyal in connection with the RG Kar hospital… pic.twitter.com/9BEggcmt7s