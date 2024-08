Kolkata: 'मेडिकल छात्रों के खिलाफ एक शब्द नहीं.., उनकी मांग जायज', ममता बनर्जी की सफाई

Highlights Kolkata Rape-Murder Case: ममता बनर्जी ने अपने बयान पर दी सफाई Kolkata Rape-Murder Case: मेडिकल छात्रों को नहीं दी धमकी Kolkata Rape-Murder Case: डिजिटल मीडिया समेत अन्य चैनल भ्रामक खबर चला रहे

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में गुरुवार को बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक शब्द भी उन मेडिकल स्टूडेंट्स पर नहीं कहा, जो लंबे समय से न्याय को लेकर मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कहा कि भाजपा ने दुष्प्रचार करते हुए कहा कि प्रदेश की सीएम का बयान दिया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को धमकी दी। सीएम ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "सीएम ने उन बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुछ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में दुष्प्रचार अभियान तरीके से चलाया है। ऐसा प्रतीत किया जा रहा है कि प्रदेश मुखिया मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि उन्होंने मेडिकल या रेप से संबंधित आंदोलनकारी छात्रों को लेकर कुछ नहीं कहा है। उनका आंदोलन वास्तविक है। मैंने उन्हें धमकी नहीं दी है, जबकि कुछ लोग आरोप लगाते हुए आरोपी बना रहे हैं"।

West Bengal CM Mamata Banerjee tweets, "I detect a malicious disinformation campaign in some print, electronic and digital media which has been unleashed with reference to a speech that I made in our students' programme yesterday. Let me most emphatically clarify that I have not… pic.twitter.com/wlrXglTYnt