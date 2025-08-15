Independence Day 2025: बच्चों से बड़ों तक को मालूम होने चाहिए स्वतंत्रता दिवस से जुड़े ये फैक्ट्स, जानिए 15 दिलचस्प किस्से

Independence Day 2025: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन उन वीर शहीदों को याद करने का है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन, 1947 में, भारत को ब्रिटिश शासन से 200 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी।

मगर स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ अनजाने रोचक तथ्य है जो शायद आपको नहीं पता। तो इस बार देशभक्ति के भाव को और बढ़ाए और हमारे साथ जानिए स्वतंत्रता से जुड़े वो तथ्य जिन्हें जानकर आपको मिलेगा ज्ञान...

1- 15 अगस्त को ही क्यों मिली आजादी?

लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन, 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था।

2- पाकिस्तान और भारत का विभाजन

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में, पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा का आधिकारिक प्रकाशन 17 अगस्त 1947 को किया गया था, न कि 15 अगस्त को।

3- झंडे को लेकर कानून

भारतीय झंडे को बनाने और इस्तेमाल करने के लिए 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया' के नियम हैं। कानूनी रूप से, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी कपड़े से ही बनाया जा सकता है। खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (Karnataka Khadi Gramodyoga Samyukta Sangha) ही भारत में एकमात्र स्थान है, जहां झंडे का उत्पादन और आपूर्ति होती है।

4- आजादी के बाद भी राष्ट्रगान नहीं था

15 अगस्त 1947 को, जब भारत को आजादी मिली, तो उसका कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया "जन गण मन" को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था।

5- मुख्यमंत्री का झंडा फहराना

1974 तक, राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने इस परंपरा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद 1974 से राज्यों के मुख्यमंत्री भी झंडा फहराने लगे।

6- भारतीय ध्वज को 1921 में पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और विजय वेंकैया की अपनी यात्रा महात्मा गांधी की स्थापना के दौरान की गई थी।

7- पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त, 1906 को कोलकाता के पारसी बाग स्क्वायर पर फहराया गया था। झंडे के तीन मुख्य रंग थे - लाल, पीला और हरा।

8- भारतीय राष्ट्रगान को सबसे पहले 'भारतो भाग्यो बिधाता' तब कहा गया था जब इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।

9- भारत स्वतंत्रता दिवस पांच अन्य देशों - दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, लिकटेनस्टीन और कांगो के साथ साझा किया जाता है।

10- इंडिया लीग इंग्लैंड में भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला प्रमुख संगठन था और इसके 1,400 से अधिक सदस्य थे।

11- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के गठन की सिफारिश स्कॉटिश सिविल सेवक ए.ओ.हुम द्वारा की गई थी।

12- भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का बांग्ला उपन्यास आनंदमठ के भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था।

13- भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने।

14- सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। वह 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यालय रहे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे।

15- कांग्रेस ने 1930 और 1946 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया।

Web Title: know the 15 facts related to Independence Day 2025