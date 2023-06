राहुल गांधी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य- लगता है वो अगला चुनाव अमेरिका में लड़ने वाले हैं

Highlights मौर्य ने कहा कि 2024 का चुनाव सामने है, वह (राहुल गांधी) जो कुछ भी कहना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी पूछा कि वह विदेशी धरती पर देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।

लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। ऐसे में वो विदेशी धरती पर भारत को लेकर दिए गए बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। इसी क्रम में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनपर हमला बोला। मौर्य ने कहा कि 2024 का चुनाव सामने है, वह (राहुल गांधी) जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उन्हें यहां जनता के बीच बोलना चाहिए।

केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी पूछा कि वह विदेशी धरती पर देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे कि वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है, परिवारतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।"

#WATCH | Lucknow: "2024 elections are ahead, whatever he (Rahul Gandhi) wants to say, he should come here among the public and speak. Why he is insulting the nation on foreign soil? He must apologise for this," says UP deputy CM Keshav Prasad Maurya on Congress leader Rahul… https://t.co/sxbl8ABCBtpic.twitter.com/BbgiypMabK