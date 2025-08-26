केरल के गुरुवायुर मंदिर में गैर-हिंदू व्लॉगर के तालाब में प्रवेश करने के बाद चलाया गया सफाई अभियान

Kerala's Guruvayur temple News: केरल के त्रिशूर स्थित प्रमुख गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में आज एक गैर-हिंदू महिला व्लॉगर द्वारा अपने पैर धोते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के बाद, तालाब में शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया।

गुरुवायुर देवास्वोम ने कहा कि बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैस्मीन जाफर द्वारा किए गए इस कृत्य ने मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन किया और तालाब को अपवित्र कर दिया।

परिणामस्वरूप, दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, तथा भक्तों को आज दोपहर पुण्यकर्म (शुद्धिकरण अनुष्ठान) पूरा होने के बाद ही नालम्बलम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि अनुष्ठानों में छह दिनों की पूजा दोहराई जाएगी, जिसमें 18 पूजाएँ और 18 शीवेलियाँ शामिल होंगी। श्रद्धालुओं से अस्थायी प्रतिबंधों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

देवस्वओम प्रशासक ओबी अरुण कुमार ने मंदिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें तालाब की पवित्रता के उल्लंघन और मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि अदालत के निर्देशानुसार मामला दर्ज किया जाएगा। छह दिन पहले वीडियो बनाने वाली जाफर ने बाद में इसे हटा दिया और माफ़ी मांगते हुए दावा किया कि उन्हें प्रतिबंधों की जानकारी नहीं थी।

