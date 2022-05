Kerala Rains: केरल में भारी बारिश, 9 में ऑरेंज और 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी, रात की यात्रा न कीजिए, जानें गाइडलाइन

Highlights राज्य भर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले पांच दिनों में राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

तिरुवनंतपुरमः केरल के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को राज्य के सात जिलों में दिन भर के लिए 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 7 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है।

आईएमडी ने केरल के त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कन्नूर और कासरगोड में बृहस्पतिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देश के विभिन्न मौसम पूर्वानुमान केंद्रों ने बुधवार को राज्य भर में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है।

Kerala: Several areas in Kottayam city face waterlogging after heavy rainfall today pic.twitter.com/mIvpASowiX