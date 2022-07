केरलः मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने दिया इस्तीफा, कहा-मैंने कभी संविधान को बदनाम नहीं किया

Highlights संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा(यूडीएफ) ने इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। बयान को टीवी चैनलों ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। मीडिया ने इसे CPIM और LDF को कमजोर करने के लिए गढ़ा है।

तिरुवनंतपुरमः केरल के मंत्री साजी चेरियन ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। साजी चेरियन ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और यह मेरा निजी फैसला है। मैंने कभी संविधान को बदनाम नहीं किया। भाषण का एक खास हिस्सा लिया गया और मीडिया ने इसे CPIM और LDF को कमजोर करने के लिए गढ़ा है।

संविधान के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर केरल के सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन के इस्तीफे के लिए विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शीर्ष नेताओं ने स्थिति का जायजा लेने के वास्ते बुधवार को यहां एकेजी केंद्र में बैठक की।

Kerala | I have resigned and it's my personal decision. I have never ever defamed the Constitution. A particular part from the speech was taken and the media fabricated it to weaken the CPIM and the LDF: Saji Cheriyan



