Kerala: दिवाली से पहले कासरगोड मंदिर में आतिशबाजी के दौरान ब्लास्ट, 150 से ज्यादा श्रद्धालु घायल; 8 की हालत गंभीर

Kerala: केरल के कासरगोड में नीलेश्वरम के पास एक मंदिर में दर्दनाक हादसा हो गया है जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सोमवार देर रात दिवाली से पहले किए जा रहे महोत्सव में ब्लास्ट होने के बाद भीषण हादसे में करीबन 150 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। जबकि आठ भक्तों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात यहां नीलेश्वरम के पास एक मंदिर उत्सव के दौरान आतिशबाजी दुर्घटना में 150 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें आठ गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया है। संदेह है कि यह दुर्घटना वीरकावु मंदिर के पास आतिशबाजी भंडारण सुविधा में आग लगने से हुई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना आधी रात के आसपास हुई। कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

#Kerala: More than 160 injured and 8 are in serious condition, in a fireworks accident in Neeleswaram. The incident occurred around midnight at Kasargod. The injured have been shifted to hospitals. More details awaited. pic.twitter.com/TtwMx5cD8w