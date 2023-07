केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, हथिनीकुंड बैराज से कम पानी छोड़ने की अपील की

Highlights अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई हथिनीकुंड बैराज से कम पानी छोड़ने का आग्रह किया

नई दिल्ली: राजधानी में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नदी का जलस्तर हरियाणा में स्थित हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से लगातार बढ़ रहा है।

केजरीवाल ने पत्र में लिखा, "आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में यमुना का स्तर 207.55 मीटर पहुँच गया है। ये खतरे के निशान (205.33 मीटर) से बहुत ऊपर है। इसके पहले यमुना का अभी तक अधिकतर स्तर वर्ष 1978 में पहुँचा था जो कि 207.49 मीटर था। उस वक्त दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और काफी गंभीर स्थिति हो गई थी। 207.55 मीटर के स्तर पर अब यमुना में कभी भी बाढ़ आ सकती है। अभी आये सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुमान के अनुसार आज रात को यमुना का स्तर 207.72 मीटर पहुँच जाएगा जो कि बहुत चिंता की बात है।"

