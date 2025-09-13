मवेशियों पर हाईवोल्टेज तार, 28 की मौत, गांव में हर तरफ चीख-पुकार और मातम का माहौल

Highlights कई बार विभाग को जर्जर तारों के बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने तुरंत एनएच-31 पर उतरकर सड़क को जाम कर दिया। लोग इकट्ठा हुए और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

Katihar:बिहार में कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मूसापुर गांव में शनिवार दोपहर हुए एक दर्दनाक हादसे में करीब हाईवोल्टेज तार 28 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल, घटना उसवक्त घटी, जब नहर के किनारे मवेशी चर रहे थे, इसी बीच अचानक हाईवोल्टेज तार टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद मिनटों में करेंट पूरे इलाके में फैल गया और 28 मवेशी मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत के आगोश में समा गए। इस घटना के बाद गांव में हर तरफ़ चीख-पुकार और मातम का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद जिन किसानों के मवेशी मरे हैं, वे बिलखते हुए मवेशियों को पकड़कर रोते देखे गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा बिजली विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग को जर्जर तारों के बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसका परिणाम आज इतने बड़े हादसे के रूप में सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तुरंत एनएच-31 पर उतरकर सड़क को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि जिन किसानों के मवेशी मरे हैं।

उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा और गुस्साए लोगों को शांत कराने की कोशिश की। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच होगी और पीड़ित किसानों को हरसंभव मदद दी जाएगी।

