कश्मीरियों की मौजां ही मौजां, पहलगाम हमले के बाद पहली बार गुलमर्ग समेत कई पर्यटनस्थलों पर शत-प्रतिशत आक्यूपेंसी

जम्मू: कश्मीरियों की तो मौजां ही मौजां हो गई हैं क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पहली बार गुलमर्ग समेत कई पर्यटनस्थलों पर शत-प्रतिशत आक्यूपेंसी की खबरें हैं। यह सच है कि हाल ही में हुई बर्फबारी ने कश्मीर के विंटर टूरिज्म में नई जान डाल दी है, और न्यू ईयर ईव के आसपास बर्फबारी का एक और दौर आने का अनुमान है। इससे सीजनल भीड़ और बढ़ जाएगी जबकि छुट्टियों के लिए गुलमर्ग और पहलगाम के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं, जबकि श्रीनगर में होटलों और हाउसबोट के लिए रिजर्वेशन तेजी से बढ़ गए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी ने घाटी को सर्दियों के नजारे में बदल दिया है, जो बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। उत्तर कश्मीर का स्की रिसार्ट गुलमर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी के रूप में उभरा है, जहां पिछले सप्ताह सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी के बाद नए साल की अवधि के लिए होटलों में लगभग 100 प्रतिशत आक्यूपेंसी दर्ज की गई है।

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ कश्मीर पूर्व अध्यक्ष फारूक अहमद कुथू ने भी इसकी पुष्टि की है जिनका कहना है कि बर्फबारी का शीतकालीन पर्यटन पर बहुत सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गुलमर्ग के सभी होटल बिक चुके हैं। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पर्यटकों की आमद ने हमारी उम्मीदों को पार कर लिया है। कुथू बताते थे कि बर्फबारी से जनवरी और फरवरी के लिए पूछताछ में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि कई टूरिस्ट जिन्होंने अपनी सर्दियों की योजनाओं में देरी की थी, वे अब फिर से बुकिंग कर रहे हैं। ये उद्योग के लिए उत्साहजनक संकेत हैं। उनका कहना था कि बर्फबारी ने पर्यटकों का मूड पूरी तरह बदल दिया है।

नए साल की शाम के आसपास एक और बर्फबारी की उम्मीद है, इसलिए बाकी सर्दियों में भी बर्फबारी अच्छी रहेगी। जबकि नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग में लगभग 100 परसेंट आक्यूपेंसी दर्ज होने के साथ, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने युवा उत्साही लोगों के लिए 14 दिन के इंटीग्रेटेड स्कीइंग प्रोग्राम की घोषणा की है। टूरिज्म विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोग्राम पहलगाम, सोनमर्ग, दूधपत्थरी और गुलमर्ग जैसी खास जगहों को कवर करेगा, जिसमें अलग-अलग ढलानों और विंटर स्पोर्ट्स की सुविधाओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी।

पत्रकारों से बात करते हुए, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, सैयद कमर सज्जाद ने बताया कि इस सीजन में विंटर टूरिज्म में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना था कि गुलमर्ग देश की विंटर गेम्स कैपिटल बना हुआ है। पिछले सालों की तरह ही आक्यूपेंसी लगभग 100 परसेंट है। सज्जाद ने बताया कि इस डेस्टिनेशन की बढ़ती पापुलैरिटी जम्मू कश्मीर केबल कार कार्पाेरेशन द्वारा लगाई गई एशिया की सबसे बड़ी ड्रैग लिफ्ट सहित अपग्रेडेड सुविधाओं की वजह से है, जो प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स, दोनों के लिए स्कीइंग का अनुभव बेहतर बनाती है।

उन्होंने आगे बताया कि नई ड्रैग लिफ्ट बच्चों और युवा सीखने वालों के लिए एक खास आकर्षण बन गई है। इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल स्किल्स वाले लोग कोंडोरी और अफरवत ढलानों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भारत के कुछ सबसे अच्छे इलाके देते हैं। विभाग, अपनी सर्दियों की पहल के हिस्से के रूप में, जम्घ्मू कश्घ्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन के साथ एक इंटीग्रेटेड स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स आयोजित कर रहा है। यह पहलगाम, सोनमर्ग, दूधपत्थरी और गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा।

