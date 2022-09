महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर जम्मू-कश्मीर में हर साल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, प्रशासन ने की घोषणा

Highlights जम्मू-कश्मीर में डोगरा राजवंश के अंतिम शासक हरि सिंह के जन्मदिन पर होगा सार्वजनिक अवकाश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते हफ्ते हरि सिंह के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी डोगरा राजवंश के अंतिम शासक हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किया था

दिल्ली: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आगामी 23 सितंबर को राजा हरि सिंह के जन्मदिन पर वार्षिक अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि डोगरा राजवंश के राजा और जम्मू-कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर 23 सितंबर को वार्षिक अवकाश रहेगा।

सरकार की ओर जारी अधिसूचना में कहा गया है, “महाराजा हरि सिंह जी की जयंती मनाने के लिए हर साल 23 सितंबर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा।”

