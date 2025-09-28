Karur Stampede Updates: करूर भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 40, 67 का इलाज अब भी जारी

Karur Stampede Updates: करूर के एक सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति के दम तोड़ने के बाद तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की जनसभा में भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। टीवीके ने करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का रुख किया है। टीवीके के उप महासचिव निर्मल कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

उन्होंने बताया, ‘‘ न्यायमूर्ति कल अपराह्न दो बजकर 15 मिनट पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुए हैं। इसके बाद हम अपना आधिकारिक बयान जारी करेंगे।’’ इससे पहले दिन में, तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने बताया कि अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 67 लोग उपचाराधीन हैं।

अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलने के बाद सेंथिल कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस हादसे में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 17 महिलाएं, 13 पुरुष, चार लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं। 30 शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंपा जा चुका है।’’

भर्ती घायलों के बारे में उन्होंने बताया कि 26 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 67 लोग में से दो की हालत गंभीर है।

बाकी सभी की हालत स्थिर है, एक मरीज को इलाज के लिए मदुरै के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि घायलों को पचास-पचास हजार रुपये दिए जाएंगे।

Web Title: Karur Stampede live Updates Death toll in rises to 40 67 under treatment says Health Secretary