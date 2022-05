कर्नाटक: बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 7 की मौत, 26 घायल, दोनों चालकों की मौके पर मौत, ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा

By विशाल कुमार | Published: May 24, 2022 09:19 AM

यह हादसा मंगलवार रात करीब 12.30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ जब बस चालक ट्रैक्टर से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

कर्नाटक: बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 7 की मौत, 26 घायल, दोनों चालकों की मौके पर मौत, ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसा