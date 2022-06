कर्नाटक पाठ्यपुस्तक विवाद: पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "सीएम बोम्मई समीक्षा समिति को भंग करने की बजाय संशोधित पाठ्यपुस्तक को वापस लें"

Highlights कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पाठ्यपुस्तक विवाद पर बोम्मई सरकार की कड़ी आलोचना की सिद्धारमैया ने ट्वीट करके सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति को भंग करने को नाकाफी बताया संशोधित पाठ्यपुस्तक को वापस लेना चाहिए न कि उस समिति को जो अपना एजेंडा पूरा कर चुकी हो

बेंगलुरु:कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने मौजूदा बोम्मई सरकार द्वारा राज्य संचालित स्कूलों के पाठ्यक्रम बदलाव पर बनाई गई समीक्षा समिति को भंग किये जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने राज्य सरकार द्वारा समीक्षा समिति को भंग किये जाने के फैसले को नाकाफी बताते हुए ट्वीट करके कहा, "संशोधित पाठ्यपुस्तक को वापस लेने की जरूरत है, न कि उस समिति को जो पहले ही अपना एजेंडा पूरा कर चुकी है। यदि पूर्वाग्रह से ग्रस्त समिति के अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, तो उससे क्या होगा। हम किस तरह से समिति द्वारा संशोधित पाठ्यपुस्तक को स्वीकार कर सकते हैं?"

It is the revised textbook that needs to be withdrawn and not the committee which has already fulfilled its agenda.



If a prejudiced Chairman is removed, then how can we accept the textbook revised by his committee.#SaveKarnataka