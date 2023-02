कर्नाटक: भाजपा मंत्री के बयान पर सिद्धारमैया ने किया पलटवार, बोले- "खुद बदूंक क्यों नहीं उठा लेते..."

Highlights कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई है कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भाजपा के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा, "अश्वथ नारायण के सार्वजनिक सभा में मुझे 'मारने की अपील' से मैं हैरान नहीं हूं उस पार्टी (भाजपा) के नेताओं से हम प्यार और दोस्ती की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारों की पूजा करते हैं?"

कांग्रेस नेता ने भाजपा के राज्य मंत्री पर करारा तंज कसते हुए ये बयान दिया। दरअसल, भाजपा मंत्री अश्वथ नारायण ने एक जनसभा के दौरान कथित तौर पर सिद्धारमैया और 17वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के बीच तुलना की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिक्षा मंत्री ने बुधवार को लोगों से सिद्धारमैया को 'खत्म' करने की अपील की थी।

Higher Education Minister @drashwathcn has appealed people to kill me like how Tipu was killed. Aswath Narayan, Why are you trying to instigate people? Get the gun yourself.

भाजपा मंत्री के बयान पर सिद्धारमैया ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर उनपर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा," उच्च शिक्षा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि मुझे टीपू सुल्तान की तरह मार डालो। अश्वथ नारायण आप लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं बदूंक उठा लेते"।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनकी सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की अक्षम कैबिनेट सो रही है और अश्वथ नारायण के साथ समझौता कर रही है।

उन्होंने आगे कहा,"क्या गुजरात बीजेपी की संस्कृति कर्नाटक बीजेपी में भी आ गई है? क्या नरेंद्र मोदी अब वैसे ही चुप रहेंगे जैसे 2002 में चुप थे? कन्नड लोग कभी भी कर्नाटक को गुजरात जैसा नहीं बनने देंगे।"

Has Gujarat BJP culture crept into Karnataka BJP as well?



Will @narendramodi be silent even now just like he how he was silent in 2002?



Kannadigas will never let Karnataka to become like Gujarat.