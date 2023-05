कर्नाटकः रुद्रप्पा लमानी के समर्थकों का उनके लिए मंत्री पद की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, सूची से नाम हटाए जाने से हैं नाराज

By अनिल शर्मा | Published: May 27, 2023 11:20 AM

कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों को 20 मई को शपथ दिलाई गई थी, जबकि 24 अन्य विधायकों को शनिवार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

कर्नाटकः रुद्रप्पा लमानी के समर्थकों का उनके लिए मंत्री पद की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, सूची से नाम हटाए जाने से हैं नाराज

Next