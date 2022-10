कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने फैसले में दी बंटी हुई राय, जानिए अब आगे क्या होगा

Highlights हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के जजों ने अलग-अलग राय रखी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। दूसरी ओर जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय बिल्कुल उलट रही, अब बड़ी बेंच के पास जा सकता है ये मामला।

नई दिल्ली: शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने या नहीं पहनने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ का फैसला बंटा हुआ आया है। मामले पर दोनों जजों की राय अलग-अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसके उलट फैसला दिया है। जस्टिस धूलिया ने मामले पर आदेश सुनाते कहा कि यह चयन की बात है और इससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं।

इसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि मामले पर उचित डायरेक्शन के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिनों तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Karnataka Hijab ban case | It’s a matter of choice, nothing more, nothing less, says Justice Dhulia while pronouncing the order.



Justice Sudhanshu Dhulia allowed the appeals and set aside the Karnataka High Court order https://t.co/oCmBSQIANI