पीएफआई को झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैन को बरकरार रखा, जानिए क्या है मामला

Highlights संगठन के सदस्य देश में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। पीएफआई के तार जमात-उल-मुजाहिदीन, बांग्लादेश (जेएमबी) से भी जुड़े हैं। प्रतिबंध को बेंगलुरु निवासी और प्रतिबंधित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नासिर अली ने चुनौती दी थी।

बेंगलुरुः ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था।

The High Court of Karnataka upholds ban imposed by the Central government on the Popular Front of India