कर्नाटक चुनाव 2023: भाजपा के लिए कर्नाटक चुनाव चुनौतीपूर्ण क्यों है?, BJP का काफी कुछ तो कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर

By भाषा | Published: May 10, 2023 08:01 AM

विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा की जीत विशेष रूप से मोदी के अजेय चेहरे की आभा को बढ़ाएगी, जो इस अभियान के केंद्र में भी रहे हैं। कर्नाटक को बरकरार रखना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण सवाल के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 1985 के बाद से कभी भी कोई सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में नहीं लौट सकी है।

तस्वीरः सोशल मीडिया

