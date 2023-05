Karnataka Assembly Polls: शादी समारोह से वोट डालने साथ पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, चिक्कमगलुरु में भी शादी के जोड़े में मतदान करने पहुंची दुल्हन, सामने आई तस्वीरें

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान के शुरुआती दो घंटों में 8.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सुबह नौ बजे तक तटीय जिले उडुपी में सबसे अधिक 13.28 प्रतिशत जबकि चामराजनगर जिले में सबसे कम 5.75 प्रतिशत मतदान हुआ।

Karnataka Assembly Polls: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 224 सीटों पर मतदान जारी हैं। मतदान करने के लिए राज्य के तमाम मतदान केंद्रो पर लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हैं। इस बीच शादी के जोड़े में दुल्हा-दुल्हन के मतदान करने की तस्वीर सामने आई हैं।चिक्कमंगलुरु जिले के मकोनाहल्ली में एक दुल्हन ने शादी समारोह से आकर अपना वोट डाला। दुल्हन मुदिगेरे बूथ संख्या-65, पर मतदान करने पहुंची थी। मतदान के बाद दुल्हन ने मीडिया के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। देखें

