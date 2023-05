कर्नाटक: कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के हेलिकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, पक्षी के टकराने से चॉपर का टूटा शीशा

Highlights कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है मंगलवार को हेलिकॉपर से यात्रा करने के दौरान पक्षी से टकाराया हेलिकॉप्टर हादसे में डीके शिवकुमार को किसी भी तरह से चोटें नहीं आई है

बेंगलुरू: कर्नाटककांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार को ले जार रहे हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है।

मंगलवार को डीके शिवकुमार के चॉपर के अचानक पक्षी से टकरा जाने के बाद उसकी बेंगलुरू के एचएएल हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।

जानकारी के अनुसार, हेलिकॉप्टर ने दोपहर 12 बजे जक्कुर से उड़ान भरी थी और कोलार के पास मुलबगिलु के रास्ते में था। इसी दौरान एचएएल हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर दूर होसकोट के निकट हवा में एक बाज हेलिकॉप्टर से टकरा गया जिसके बाद हेलिकॉप्टर का शीशा टूट गया।

इस हादसे में डीके शिवकुमार बाल-बाल बच गये और चॉपर की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई।

Karnataka Congress president DK Shivakumar';s helicopter was hit by an eagle near Hosakote. He was on his way to Mulabagilu for an election rally. His camera person received minor injuries during the incident. pic.twitter.com/U6MEfu5ek9