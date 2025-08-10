Video: सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार ने येलो लाइन मेट्रो के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी के साथ शेयर किए गर्मजोशी भरे पल

जब प्रधानमंत्री ने आर.वी. रोड से बोम्मनहल्ली मेट्रो स्टेशन तक नव-उद्घाटित 19.15 किलोमीटर लंबी येलो लाइन मेट्रो की सवारी की, तो तीनों नेता - प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार - एक-दूसरे के साथ बैठे, यात्रा का आनंद लेते हुए और मनोरंजक बातचीत करते हुए दिखाई दिए। 

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की रविवार को बेंगलुरु दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई सुखद बातचीत जनता और राज्य के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं।

बातचीत की जानकारी

बातचीत की शुरुआत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामकर उन्हें गुलदस्ता भेंट करने और एक-दूसरे का अभिवादन करने से हुई। आर.वी. रोड (रागीगुड्डा) मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन मेट्रो सेवाओं के उद्घाटन समारोह में, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया स्टेशन दिखाया और परियोजना के बारे में जानकारी साझा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने 19.15 किलोमीटर की यात्रा की

जब प्रधानमंत्री ने आर.वी. रोड से बोम्मनहल्ली मेट्रो स्टेशन तक नव-उद्घाटित 19.15 किलोमीटर लंबी येलो लाइन मेट्रो की सवारी की, तो तीनों नेता - प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार - एक-दूसरे के साथ बैठे, यात्रा का आनंद लेते हुए और मनोरंजक बातचीत करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ओर बैठे और उनसे लगातार बातचीत करते रहे। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार मेट्रो ट्रेन की ओर इशारा करते और प्रधानमंत्री को विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते देखे गए।

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार, दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खूब हँसी-मज़ाक करते नज़र आए। इस घटना ने कई लोगों को हैरान कर दिया और इस बातचीत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को येलो लाइन मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन करने के लिए हरी झंडी दिखाने के बाद, आर.वी. रोड (रागीगुड्डा) मेट्रो स्टेशन से बोम्मनहल्ली मेट्रो स्टेशन तक 19.15 किलोमीटर की यात्रा की।

येलो लाइन मेट्रो परियोजना से जुड़े आठ बच्चों, सरकारी स्कूलों की 16 छात्राओं और आठ कर्मचारियों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ यात्रा करने का अवसर मिला। यात्रा के दौरान, उन्होंने छात्राओं, महिलाओं, मेट्रो कर्मचारियों और कर्मचारियों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आर.वी. रोड (रागीगुड्डा) मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया, जो बेंगलुरु के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को टेक हब, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी से जोड़ती है। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने से पहले मेट्रो स्टेशन पर क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट भी खरीदा।

