कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 'शकुन रानी के दो बार वोट करने' वाले दावे पर राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विपक्ष के नेता को वे सभी "प्रासंगिक दस्तावेज़" उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके आधार पर राहुल गांधी ने ये दावे किए थे। 

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके इस दावे पर नोटिस जारी किया है कि महादेवपुरा की 70 वर्षीय महिला शकुन रानी ने दो बार मतदान किया था। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विपक्ष के नेता को वे सभी "प्रासंगिक दस्तावेज़" उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनके आधार पर राहुल गांधी ने ये दावे किए थे। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि, पूछताछ करने पर, संबंधित महिला शकुन रानी ने बताया कि उसने केवल एक बार वोट दिया था, दो बार नहीं, जो राहुल गांधी के आरोपों के विपरीत है।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

शुक्रवार को अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में, राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि इनमें लगभग 12,000 नकली मतदाता, 40,000 फर्जी या अमान्य पते वाले, 10,000 से ज़्यादा एक ही पते पर पंजीकृत मतदाता, 4,100 अवैध फ़ोटो वाले मतदाता और लगभग 34,000 नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले मतदाता शामिल हैं।

आंकड़ों की पुष्टि के लिए राहुल गांधी ने शकुन रानी नामक एक महिला का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया था कि 70 वर्षीय महिला ने दो महीने में दो बार पंजीकरण कराया था।

कर्नाटक के सीईओ के नोटिस में क्या कहा गया है

कर्नाटक के सीईओ के नोटिस में आगे बताया गया है कि शकुन रानी के नाम वाली एक तस्वीर, जिसे राहुल गांधी ने अपनी प्रस्तुति में दिखाया था, "मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ नहीं है।" शकुन रानी ने पूछताछ करने पर चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने केवल एक बार मतदान किया था।

राहुल गांधी को अपने आरोपों के आधार के रूप में "प्रासंगिक दस्तावेज़" प्रदान करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उनके द्वारा उद्धृत सभी जानकारी "चुनाव आयोग का डेटा" है।

