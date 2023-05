कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार आज, 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, सूची में 6 लिंगायत व 4 वोक्कलिगा विधायकों के नाम

By भाषा | Published: May 27, 2023 07:13 AM

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वरिष्ठ और कनिष्ठ विधायकों को उचित सम्मान देने के साथ-साथ जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखकर मंत्रिमंडल में संतुलन कायम किया है। हालांकि, कर्नाटक में मंत्रियों को अब तक विभागों का आवंटन नहीं किया गया है।

