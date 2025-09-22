Karnataka Cabinet Expansion: नवंबर में मंत्रिमंडल फेरबदल, कई मंत्रियों पर गिरेगी गाज

Highlights नवंबर में हमारी सरकार ढाई साल पूरे करेगी और मंत्रिमंडल विस्तार (फेरबदल) होगा। पिछली बार मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ ‘अन्याय’ हुआ था। “हमें विश्वास है कि नवंबर में फेरबदल होगा।”

बेंगलुरुः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य सलीम अहमद ने सोमवार को कर्नाटक सरकार के ढाई साल पूरे होने पर नवंबर में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना का संकेत देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व से नए चेहरों को मौका देने का अनुरोध किया गया है। विधान परिषद में सरकार के मुख्य सचेतक अहमद ने कहा कि वह भी मंत्री पद के आकांक्षी हैं और पिछली बार मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ ‘अन्याय’ हुआ था। अहमद ने कहा, “नवंबर में हमारी सरकार ढाई साल पूरे करेगी और मंत्रिमंडल विस्तार (फेरबदल) होगा।

हमने नेतृत्व, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से पहले ही कह दिया है कि 50 प्रतिशत मंत्रियों को पार्टी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, जिससे पार्टी संगठन और सरकार दोनों मजबूत होंगे।” उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस 2028 में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए और “हमें विश्वास है कि नवंबर में फेरबदल होगा।”

अहमद ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान वह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे और बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो तीन अन्य कार्यकारी अध्यक्षों को मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, “उस समय मेरे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मुझे मौका देंगे।”

