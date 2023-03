कर्नाटक: कलबुर्गी नगर निगम में भाजपा ने मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की

बेंगलुरु: कर्नाटक के कलबुर्गी नगर निगम में भाजपा ने गुरुवार को मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल की है। वार्ड संख्या 46 का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल दरगी और वार्ड संख्या 25 से शिवानंद पिस्ती मेयर व डिप्टी मेयर चुने गए। इस चुनाव में विशाल दरगी को 33 वोट मिले। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कपनूर को 32 वो प्राप्त हुए। वहीं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाले भाजपा को प्रत्याशी शिवानंद पिस्टी को 33 वोट मिले। वहीं उनके विरोध में खड़ी हुईं विजयलक्ष्मी को 32 वोट मिले हैं।

#WATCH | Karnataka: BJP wins Mayor, Deputy posts in Kalaburagi City Corporation



Vishal Dargi, representing ward number 46, and Shivanand Pisti, from ward number 25, were elected Mayor and Deputy Mayor. pic.twitter.com/IKWfYNkGcJ