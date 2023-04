कर्नाटक भाजपा विधायक ने सोनिया गांधी को कहा 'विषकन्या', कांग्रेस ने विधायक को बर्खास्त करने की मांग की

Highlights BJP विधायक बासनगौड़ा यतनाल ने सोनिया गांधी को "विषकन्या" कहा विधायक ने गांधी पर चीन और पाकिस्तान की एजेंट के रूप में काम करने का लगाया आरोप इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को बताया था 'जहरीला साँप'

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी "जहरीली साँप" टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला करते हुए, कर्नाटक के भाजपा विधायक बासनगौड़ा यतनाल ने कांग्रेस सांसद और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को "विषकन्या" कहा है। गुरुवार को गडग जिले के रॉन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने लोगों से कहा, "गलती मत करो" मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं।

खड़गे की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए, कर्नाटक के भाजपा विधायक बासनगौड़ा यतनाल ने कहा: “पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को स्वीकार किया है। अमेरिका ने एक बार उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। बाद में उन्होंने रेड कार्पेट बिछाया और मोदी का स्वागत किया। अब, वे (कांग्रेस) उनकी तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह जहर उगलेंगे। क्या सोनिया गांधी एक 'विषकन्या' (जहरीली महिला) हैं? उसने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया”

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, “विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से हार का सामना करते हुए, भाजपा नेतृत्व कोर से निराश है और इस तरह की गंदगी फेंक रहा है, जो उनके बदसूरत चरित्र और कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने और अपमान करने की गंदी मानसिकता का उत्पाद है। उन्होंने मर्यादा, राजनीतिक संतुलन और यहाँ तक कि शालीनता और मर्यादा का एक अंश भी खो दिया है।

