मतदान से पहले सपरिवार पैतृक मंदिर पहुंचे बीएस येदियुरप्पा, वोट डालने के बाद कहा- विजयेंद्र को 40 हजार से ज्यादा वोट मिलेंगे

By अनिल शर्मा | Published: May 10, 2023 10:26 AM

Karnataka Assembly Polls: भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शिवमोग्गा के अदलिता सौधा में अपना वोट डाला और लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया।

