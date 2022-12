Karnataka Assembly polls 2023: कर्नाटक में भाजपा को झटका, खनन कारोबारी रेड्डी ने नई पार्टी की घोषणा की, जानें क्या रखा है नाम

Highlights कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का जनार्दन रेड्डी से कोई लेना-देना नहीं है। कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर तथा कडप्पा में जाने पर रोक शामिल है।

बेंगलुरुः कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाला है। भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले "कल्याण राज्य प्रगति पक्ष" नाम की नई पार्टी की घोषणा की।

इसके साथ ही, अवैध खनन मामले में आरोपी नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से अपना दो दशक पुराना नाता तोड़ लिया। बल्लारी जिले के बाहर से कर्नाटक की चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करते हुए उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वह कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

Former Karnataka Minister and mining baron G Janardhana Reddy announces new party named "Kalyana Rajya Pragati Paksha", four months ahead of Assembly polls.