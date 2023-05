पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से मतदान करने का आग्रह किया; अमित शाह, खड़गे ने भी की अपील

Highlights कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट हैं जहां 5.3 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 2.66 करोड़ पुरुष और 2.63 करोड़ महिलाएं हैं। मतगणना 13 मई को होगी।

बेंगलुरु, 10 मई (भाषा) कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया। मतदाता शाम छह बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से राज्य विधानसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘कर्नाटक के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वालों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को समृद्ध करने का आग्रह करता हूं।’’

There are by-polls happening for a Parliamentary seat in Punjab and for Assembly seats in Meghalaya, Odisha and UP. Urging voters in those constituencies to exercise their franchise in large numbers.