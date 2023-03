कर्नाटक विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी की 124 उम्मीदवारों की पहली सूची, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी मिला टिकट

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की कर्नाटक में इसी साल मई महीने में चुनाव होने की सूचना है कांग्रेस उम्मीदवारों में प्रियांक खड़गे को भी मैदान में उतारा गया है

बेंगलुरु: इसी साल के मई महीने में होने वाले कर्नाटकविधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी टिकट मिला है।

पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए एक ट्वीट साझा किया। जिसमें कहा गया, "आगामी कर्नाटकविधानसभा चुनावों के लिए सीईसी द्वारा तय की गई कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची यहां दी गई है।"

गौरतलब है कि पहली सूची में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और राज्य पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नाम मौजूद हैं।

Here is the first list of Congress candidates finalised by the CEC for the forthcoming Karnataka assembly elections. pic.twitter.com/MeySmYLPev