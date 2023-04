Karnataka Assembly Elections 2023: भाजपा विधायक ने रोते हुए कहा, "जाति के कारण काटा गया मेरा टिकट"

Highlights उडुपी से भाजपा विधायक रघुपति भट ने टिकट कटने के बाद पार्टी पर लगाया धोखा देने का आरोप प्रत्याशियों की सूची में अपना नाम न देखकर बेहद मर्माहत रघुपति भट मीडिया के सामने रोने लगे भाजपा विधायक रघुपति भट ने कहा कि पार्टी ने मेरा टिकट केवल मेरी जाति के कारण काटा है

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से जिन 189 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। उसमें करीब 52 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। उन्हीं सीट में उडुपी विधानसभा क्षेत्र की सीट भी शामिल हैं। जहां से मौजूदा भाजपा विधायक रघुपति भट का टिकट कट गया है। प्रत्याशियों की सूची में अपना नाम न देखकर बेहद मर्माहत रघुपति भट ने पार्टी पर धोखा देने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

उडुपी विधायक रघुपति भट ने लगभग रोते हुए अपने दुख का इजहार किया और सीधा आरोप लगाया कि भाजपा को कर्मठ और जूझारू लोग नहीं चाहिए। इतनी ही नहीं भट ने यहां कर आरोप लगाया कि जो लोग टिकट के लिए मोर्चाबंदी किये थे, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया और ईमानदार विधायकों को दरकिनार कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद विधायक रघुपति भट ने बुधवार को कहा कि पार्टी के ऐसे व्यवहार से उन्हें बहुत पीड़ा हुई है।

उडुपी में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए रघुपति भट ने कहा, "अगर पार्टी मुझे 3 या फिर 6 महीने पहले बता दी होती कि जाति के कारण मेरा टिकट काट दिया जाएगा तो मैं भी ईश्वरप्पा की तरह राजनीति से सन्यास ले लेता, लेकिन आखिरी समय तक पार्टी की ओर से कहा गया कि कम से कम 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया जाएगा, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने टिकट के लिए लॉबिंग नहीं की।"

"If they had told me 3/6 months before that I can't get ticket due to my caste, I would have resigned from politics as Eshwarappa did, but till the last moment they said atleast 2 Brahmins will be given ticket, I didn't lobby for the ticket..." - Raghupati Bhat, present Udupi MLA pic.twitter.com/CpDNlMnIvj