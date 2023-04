कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी राजनंदिनी हुई बीजेपी में शामिल, पिता थिम्मप्पा बोले- "यह दुर्भाग्यपूर्ण है..."

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका पूर्व स्पीकर कगोडु थिम्मप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में हुईं शामिल पिता थिम्मप्पा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभी चुनाव से पहले कर्नाटककांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर कगोडु थिम्मप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है।

थिम्मप्पा की बेटी द्वारा बीजेपी का दामन थामने पर खुद उनके पिता ने प्रतिक्रिया देते हुए दुख जताया है। उन्होंने कहा, "मैंने अभी यह खबर सुनी है, कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"

कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर ने अपनी बेटी राजनंदिनी के बीजेपी में शामिल होने पर इसे बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई वजह जरूर है।

#KarnatakaElection2023 | I heard this news now. I never expected that she (Dr Rajanandini) will do like this. It's unfortunate. There must be something behind this. It could be Hartalu Halappa's (BJP leader) tactics. I'll try to speak to her. I will always stand in favour of… https://t.co/d2aQhWBa63pic.twitter.com/20R4g761XI