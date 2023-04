Karnataka Assembly Elections 2023: भाजपा को दूसरा झटका, विधायक एमपी कुमारस्वामी के बाद हावेरी के विधायक नेहरू ओलेकर ने भी छोड़ी पार्टी

Highlights भाजपा द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की दूसरी सूची के बाद से दो विधायकों ने पार्टी छोड़ी मुदिगेरे से भाजपा विधायक एमपी कुमारस्वामी के बाद हावेरी से विधायक नेहरू ओलेकर ने छोड़ी पार्टी भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी की गई दूसरी सूची के बाद पार्टी को दो झटके लग चुके हैं

बेंगलुरु: कर्नाटक के हावेरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेहरू ओलेकर ने पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट काटे जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विधायक नेहरू ओलेकर से पहले मुदिगेरे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने भी पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीते बुधवार की रात भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी की गई दूसरी सूची के बाद पार्टी को अब तक दो झटके लग चुके हैं।

भाजपा ने दूसरी सूची के तहत कुल 23 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। जिसके पहले पार्टी 189 प्रत्याशियों के नाम के साथ पहली सूची जारी कर चुकी थी यानी भाजपा की ओर से कुल 224 सीटों में से 212 सीटों पर प्रत्यशियों का ऐलान तो कर दिया है लेकिन इन नामों की घोषणा भाजपा के लिए भारी सिरदर्द साबित हो रहा है।

भाजपा में विधायकों की बगावत और असंतोष की ताजा स्थिति पर बात करें तो हावेरी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा 65 वर्षीय विधायक नेहरू ओलेकर ने पार्टी आलाकमान द्वारा उनका टिकट काटे जाने पर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने विधायक नेहरू ओलेकर की जगह हावेरी (सुरक्षित) सीट पर गविसिद्दप्पा दयमन्नावर को टिकट दिया है।

अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले और भाजपा के टिकट पर दो बार विधायक चुने गये विधायक ओलेकर ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनके साथ छल किया है। जानकारी के मुताबिक हावेरी में जब से इस बात की जानकारी विधायक ओलेकर के समर्थकों को मिली है, वह पार्टी द्वारा उनकी अनदेखी करने के विरोध में सड़कों पर उतर गये हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

Protests against BJP Continues on Day 2..Supporters of BJP MLA Nehru Olekar from Haveri protested today against party for not giving him ticket pic.twitter.com/nfAdTJeTlr