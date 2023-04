Karnataka Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर पांबदी के लिए चुनाव आयोग से लगाई गुहार

Highlights कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहुंची चुनाव आयोग कांग्रेस ने दोनों नेताओं द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिये जा रहे कथित बयानों का संज्ञान लेने की अपील की अभिषेक सिंघवी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक सहित कई नेता गये थे चुनाव आयोग

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहा सत्ता के लिए संघर्ष मतदान का समय नजदीक आने के साथ और रोचक होता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दिये जा रहे कथित बयानों का संज्ञान लेने और उनका चुनावी प्रचार प्रतिबंधित किये जाने की अपील की है।

इस संबंध में कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक सहित कई कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की और चुनाव आयोग से कर्नाटक में सभी राजनीति दलों को चुनावी प्रचार के धर्मनिरपेक्ष और समान अवसर सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

We have lodged a complaint against senior BJP leaders including HM Amit Shah and UP CM Yogi. They have levelled communal and baseless allegations against the Congress.



The BJP leaders have also made highly objectionable remarks against the minorities. We want the EC to ban them… pic.twitter.com/MV7Ly86H7z