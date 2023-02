Karnataka Assembly Elections 2023: 10-12 अप्रैल से पहले हो सकता है कर्नाटक विधानसभा चुनाव, येदियुरप्पा ने कहा-130-140 सीटें जीतेंगे

Highlights धर्मेंद्र प्रधान बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव जीतने में मददगार होगा। भाजपा में भ्रम की कोई स्थिति नहीं है और पार्टी एकजुट है।

बेंगलुरुः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बेंगलुरु में भाजपा की विशेष कार्यकारिणी की बैठक में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि चुनाव में 130-140 सीटें जीतेंगे।

बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस में ''मैं हूं सीएम'' घमासान शुरू हो गया है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 10-12 अप्रैल से पहले होने की शनिवार को संभावना जताई और दावा किया कि राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की बदौलत इस चुनाव में भाजपा अपने बूते कर्नाटक की सत्ता में वापसी करेगी।

If we win 130-140 seats in this (Karnataka) election, BJP will come to power again, and no one can stop it. The conflict has started in Congress - "I am CM". Who is the Congress leader? Rahul Gandhi?: Former K'taka CM BS Yediyurappa at BJP special executive meeting in Bengaluru pic.twitter.com/hoz9IUwULk